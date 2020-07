Jarní SLOU DAYS se z vašich domovů přesouvají zpět mezi nás! Všichni, kdo se těšili, že se na tradičních SLOU DAYS potkáme, se mohou radovat, protože 10. a 11. 7. 2020 se SLOU DAYS opravdu uskuteční v Hauch Gallery.

Od pátku 10.7. do soboty 11. 7. najdete v Hauch gallery shopping zónu plnou upcycled, ekologické a bio udržitelné módy. Na své si přijdou i milovníci organické kosmetiky, doplňků do bytu i do šatníku. Opět se můžete těšit i na populární second hand meetings.

Info zóna bude tentokrát online.