Tygroo + Allstar Refugee Band

Tygroo

Kapela Tygroo vynalézavě kombinuje tradiční žánry jako klezmer a balkánskou hudbu s žánry moderními, jako jsou například funk a hiphop, ale také dubstep a další elektronická hudba. Vše hrají na akustické nástroje, především dechy a bicí, což kapele dodává velmi výraznou barvu a energii. Její vlny vás zanesou tu do New Orleans, tu na Guču nebo do Oděsy, tu zas do newyorského metra. Přijďte si poslechnout Klezmer-Funk, Balkan-Jungle, Jazz-Dubstep, Brasshouse, Cave Music, Trashdisco a kdo ví co ještě!

Allstar Refugee Band

Sdružení hudebníků nejrůznějších národností, náboženských vyznání, životních i politických postojů reflektuje život v Čechách očima přicházejícího cizince. Hudebně skupina míchá kurdský folk a pop, akordeon východoevropského stylu, čínskou operní a popovou hudbu, švýcarské nápěvky z hor a kabaretů, dixieland, brass, rap a další žánry.