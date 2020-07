JAZZ ON THE ROOF: Petra Ernyei Trio

Přinášíme Vám novou sérii koncertů nazvanou JAZZ ON THE ROOF. Na střeše Jazz Docku vystoupí každou letní sobotu od 16h menší komorní sestava a potěší Vás pěknými písněmi, vytříbenými sóly a klidnou letní atmosférou akustické podoby jazzu.

Petra Ernyeiová se narodila v Praze, maminka Češka a tatínek narozený v Anglii maďarsko-slovenským rodičům. Vyrůstala v hudebním prostředí, tatínek Andrej Ernyei byl uznávaný muzikant a banjista hrající tradiční jazz. Petra ho doprovázela na hudebních zkouškách i koncertech od malička, a to předurčilo její budoucnost. Poprvé koncertovala v 18 letech na jazzovém festivalu v USA v Sacramentu, to byl začátek její profesionální kariéry jazzové zpěvačky. Zpívala s velkými orchestry (Originální Pražský Synkopický Orchestr, Pražský Swingový Orchestr) a od roku 2008 měla vlastní Petra Ernyei Quartet. Koncertuje na českých i mezinárodních podiích, účastní se domácích i zahraničních festivalů, v posledních letech navštívila Německo, Anglii, Rakousko, Norsko, Maďarsko, Portugalsko, Bulharsko, Moskvu či Athény. Ve svém novém projektu Jazz Six se Petra Ernyei inspirovala jazzovými vokalisty let 50. a 60., obdobím, kdy Amerika naplno žila jazzovou hubou – Ella Fitzgerald, Nancy Wilson, Sarah Vaughn, Carmen Mc Rae, Mel Tormé, Anita O´ Day.