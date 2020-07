Mrakoplaš v Balbínce

Mrakoplaš bude zase v Balbínce, přijďte i vy! Prázdniny už jsme teď dva měsíce měli, tak budeme přes léto hrát. Tentokrát to bude první klubové hraní bez Petra Vrabce. A s novými písničkami, které budou na nové desce. Přijďte si to poslechnout, bude to jiné a snad se vám to bude líbit.