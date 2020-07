Dolce far niente: dernisáž, letní kino

Dernisážové Dolce far Niente + promítání filmu Adély Komrzý: Viva video, video viva Dernisážové Dolce far niente přinese květinový workshop k výstavě Nostalgie v podání kurátorky Hany Šauerové, poslední možnost zhlédnout výstavy Age of no heroes, Errinerungsinseln a dernisáže výstav. Zlatým hřebem večera bude promítání filmu Adély Komrzý Viva video, video viva o počátcích českého videoartu s úvodem režisérky.

PROGRAM 23. 7. 2020 • 18:00 dernisáže výstav Age of no heroes / Pragovka Gallery Pop-Up a Valerie Habsburg & Anna Bochkova / Erinnerungsinseln / Entry + květinový workshop vedený Hanou Šauerovou / na tuto část programu si prosím rezervujte místo předem na produkce.pragovkagallery@gmail.com, doporučený příspěvek na materiál je 300 kč. • 21:30 letní kino: Viva video, video viva s úvodem režisérky Adély Komrzé Projekt je finančně podporován Ministerstvem kultury ČR, Hlavním městem Praha, Státním fondem kultury a Městskou částí Praha 9.