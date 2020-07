Jak sdílet na Internetu: Panelová diskuze

Co lze sdílet online bez porušení autorských práv? Kdo je autor? Jak správně uvést zdroj? Spoustu otázek, na které my jako uživatelé často neznáme jasné odpovědi. Ve spolupráci s Wikimedia Česká republika jsme si pozvali do panelové diskuze právníka Jana Vobořila z Creative Commons, který nám v tom z hlediska práva udělá jasno.

Jiný vhled do problematiky zavedou naši hosté influencerka Agi Archer, fotograf a spoluzakladatel Pure stuff studia Pepa Dvořáček a dále novinářka Seznam Zprávy Šárka Kabátová. Večerem vás provede moderátor Anatol Svahilec. Máte dotazy na téma sdílení? Přijďte a zapojte se do naší diskuze. Vstup je volný, na akci je nutné se zaregistrovat.