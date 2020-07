Fource Live: Aiko + Teepee - Střecha Radost

Koncerty Fource Live představí vždy dva domácí interprety, kteří zahrají v komorním prostředí pražského klubu Chapeau Rouge. Vystoupení budou přístupná veřejnosti (vždy v souladu s aktuálním nařízením a za přísného dodržování hygienických standardů) a zejména z nich vznikne profesionální záznam, který bude brzy poté přístupný nejen těm, kteří nebudou moci přijít do klubu.

Aiko - svou kariéru začala v televizní soutěži Superstar, své první EP AIKO vydala v roce 2018 a od té doby okouzlila mnoho fanoušků nejen na podiích velkých festivalů jako Sziget nebo Waves Vienna. V současnosti Aiko pracuje na nové tvorbě, kterou představí i v rámci svého setu.

Teepee - Zvuk dreampopového dua Teepee je definován zasněným spojením vokálů, akustickou kytarou zpěváka Masona a křehkými tóny elektrické kytary, které obstarává zpívající kytaristka Tereza. Už první rok existence kapely si získal respekt tuzemské nezávislé scény a dal vzniknout debutové desce Albatross (duben 2016), kterou produkoval Mikoláš Růžička (Piano, Republic of Two). Po skvělém přijetí jejich debutu se Teepee aktuálně vrátili s druhou deskou Where the Ocean Breaks.