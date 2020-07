Šanda – Kalfus Quintet

Společný projekt dvou předních českých jazzmanů mladé a střední generace. Tyto dva muzikanty spojuje společné účinkování v mnoha uskupeních české jazzové scény – Jazz Dock Orchestra, Jan Andr`s The Track Inspection, Concept Art Orchestra a další. Autorská tvorba je ovlivněna moderním americkým a evropským jazzem. Richard Šanda přes svůj relativně mladý věk stihl již členství či spolupráci s jmenovanými předními českými big bandy, a byl také vybrán do evropského rádiového orchestru EBU 2016 nebo do světového orchestru JM Jazz World Orchestra 2020 pod vedením trombonisty Luise Bonilly.

Při studiích v Amsterdamu spolupracoval s Bobem Mintzerem nebo Robinem Eubanksem. Petr Kalfus je členem několika domácích i zahraničních uskupení (Jazz Dock Orchestra, Points Septet, Concept Art Orchestra). Studoval v polských Katowicích a na jazzové katedře HAMU. V roce 2008 byl také členem evropského rádiového orchestru EBU pod vedením Nilse Kleina. Spolupracoval s evropským big bandem amerického skladatele Eda Partyky a dalšími předními osobnostmi tuzemské i zahraniční jazzové scény.