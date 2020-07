Palm Off Fest 2020

Mezinárodní setkání divadel střední Evropy Palm Off Fest proběhne od 15. října do 21. listopadu 2020 v Divadle pod Palmovkou. Podtitulem pátého ročníku se stalo motto [untitled yet]. Festival zahájí litevský soubor Operomanija s inscenací Alfa v režii oceňované divadelní režisérky a vizuální umělkyně GoraParazit. Součástí programu bude také přehlídka nejzajímavějších filmových dokumentů, scénická čtení či diskuze s tvůrci.

Kompletní program festivalu bude zveřejněn v srpnu 2020.