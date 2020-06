Opráski s české historje

Fungoval roku 1620 na Bílé hoře lyžařský vlek? Jak dopadla play off pro české stavy? Proč přišel 21 českým pánům marketingový dotazník od Mydlářů stran velikosti jejich límečků? To a mnoho jiného napoví, objasní a připomene výstava, kterou na prázdniny u příležitosti 400 let od bitvy na Bílé hoře připravila Galerie Villa Pellé.

Pod názvem Slavné české bitvy – výstava nejen k výročí bitvy na Bílé hoře se představí v Malé galerii Villy Pellé známý neznámý umělec Jaz, který ukáže ve zcela nových a jedinečných velkoformátových dílech, jaké místo zaujímají velké a slavné české bitvy v Opráscích sčeskí historije. Bojovníci slavných českých bitev a stateční vojáci opět zaujmou své pozice, ale tentokrát pouze na papíře. Diváci se tak mohou těšit na třeskuté salvy vtipu a svištící ostří Jazovy češtiny, kterou se umí tak mistrně ohánět. Kromě obligátního Zmikunda jsou kreativními spolupracovníky Jaze tentokrát i architekti ze studia Robust Architects, kteří připravili hravé instalace umožňující malým i velkým návštěvníkům aktivně vstoupit do některých momentů české historie.

„Rozhodnutí ke spolupráci s autorem, který si říká Jaz není náhodné. Oslovili jsme jej s myšlenkou uspořádání výstavy v Malé galerii Villa Pellé pro jeho komiksové Opráski sčeskí historije, které skýtají potenciál nejen ve vtipu, ale i v šíření povědomí o české historii,“ říká ředitelka Galerie Villa Pellé Vladana Rýdlová a dodává: „Je to pro nás logické pokračování programové linie, v níž chceme představit nejzajímavější naše i zahraniční kreslíře a ilustrátory. Jaz se tak právem přiřadí k Vendule Chalánkové nebo Renátě Fučíkové, ale i k legendám, jakými jsou Jiří Šalamoun, Jiří Šlitr nebo Jean-Jacques Sempé.“

Jazovy Opráski sčeskí historije jsou komiks oplývající vycizelovanou hrou s češtinou, která na první dojem působí jako brutální soustava překlepů a hrubých chyb. Tento pocit však záhy zmizí a vyloupne se detailně promyšlený koncept. Zdánlivě podivné příběhy jsou dílem autora, který zůstává v anonymitě, ale není amatér. Hravé a vtipné dílo je však postaveno na kvalitním odborném fundamentu, který vychází často z velmi vzácných originálů historického ústavu, kde Jaz působí. Opráski sčeskí historije se objevily poprvé v roce 2012 a staly se záhy fenoménem s početnou fanouškovskou základnou a několika knižními vydáními. S Jazovými pracemi se můžeme potkat i jinde, například v expozicích Národního muzea.