Netradiční hostina

V úterý 30. června od 18 do 22 hodin proběhne na Karlově mostě slavnost, která bude symbolickým rozloučením s uplynulým nelehkým obdobím koronavirové krize a také přivítáním prázdnin. Téměř liduprázdný Karlův most má nyní speciální kouzlo, proto se organizátoři akce Prostřený most rozhodli uspořádat na tomto ikonickém mostu společné hodování a užít si jeho jedinečnou atmosféru.

Kvůli hygienickým a organizačním důvodům je potřeba se na slavnost registrovat a na místě již člověk dostane placku, která jej bude opravňovat sedět u stolu. Omezený počet míst sezení u stolu bude i bez rezervace na místě.