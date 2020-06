Amco Prague Kemp Letňany

Marek Lazarovski, známý jako AMCO, je český pětadvacetiletý rapper a zpěvák, který začínal jako kytarista v několika kapelových projektech rock-funkového žánru, a to už od svých dvanácti let. Jako zpěvák a rapper o sobě dal poprvé vědět v roce 2014 singlem Bubble Sh*t, rok na to vydal EP Almost Mo, z kterého jsou songy jako Lásku dáš, lásku dostaneš a Nikdo nezkazí náš den. Jeho doposud nejúspěšnějším singlem je Zombie, který má na YouTube více než tři miliony zhlédnutí.

Když český zpěvák Amco v polovině února představil na TikToku novou píseň Originál, začala se okamžitě lavinově šířit internetem. Vznikly tisíce videí, kde fanoušci tančí a napodobují zpěv (tzv. lip sync). Amco píseň věnoval všem ženám, jejich kráse a jedinečnosti.

Na konci května vydal nové CD Vítej Doma jehož součástí je, jak singl Originál, tak i song „V hlavě mám brouky“. Klip tohoto songu byl po uvedení několik dní jedničkou v trendech na YT a song je opět hitem TikToku.