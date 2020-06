Táta one man show

Světově úspěšná divadelní komedie o mužích a ženách, ve které se každý najde...

...aneb “humorná zpověď novopečeného otce”

Být tátou je úžasné! Být dobrým tátou ale vyžaduje hodně odvahy, odhodlání a zručnosti. A také správného chlapa, který se s Vámi rád podělí o vlastní zkušenosti a poradí Vám, jak na to. Náš táta má totiž skvělé nápady a tajné finty, jak prožít šťastné otcovství. Vstup dětí do našeho života všechno změní. Všichni by se rádi vyspali, ale nepodaří se to nikomu. Intimní život jde do háje, oba partneři jsou podráždění a unavení – ale vlastně velmi, velmi šťastní... Těhotenství, porod a plínky pohledem moderního muže. Užijte si "tátologii" 21. století na vlastní kůži! Možná se o sobě lecos dozvíte...

Pánové, nejste v tom sami, přijďte se podívat, jak se to dá s humorem zvládnout. Ženy se naopak na chvíli dostanou mužům do hlavy a pochopí vše dosud nepochopené. A pokud ještě děti nemáte, a nebo vám už odrostly? Nevadí, určitě se v mnohých situacích najdete i vy.Večer plný dobré nálady a humoru zaručený!