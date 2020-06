Kdo je Čury mury frk?

Jak přivolat pohádku? No nejlépe kouzlem. Hlavní představitelka Terezie Palková studovala mnoho let, aby se naučila ty nejlepší a nejtajnější mistrovská kouzla. Ale přeci jen, od té doby uplynulo už mnoho let. Jak se s tím asi vypořádá? Živelné představení, plné autorských písniček, (ne)povedených kouzel, neočekávaných situací a převleků, a příjemných překvapení.

Vhodné pro děti od tří let, na své si ovšem přijdou i maminky a tatínkové.