Festival Jeden svět 2020

Festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět musel být 10. března z důvodu zamezení šíření koronaviru v polovině přerušen. Plánované podzimní pokračování publiku nahradí neuskutečněné jarní projekce. Podzimní část festivalu proběhne od 11. do 13. září v areálu Kasárna Karlín. Během tří festivalových dnů bude uvedeno 16 dokumentárních filmů, včetně premiér nových českých snímků. Jeden svět se vrátí i do klasických kin. Od 11. do 22. září budou moci diváci a divačky zavítat do kin Světozor, Evald, Atlas, Aero a Bio Oko, kde pro ně bude připravena přibližně stovka jednosvětových projekcí.

Letošním tématem Jednoho světa jsou projevy environmentální krize v kontextu místní krajiny a role člověka v ní. Festivalové motto „Až naprší a uschne“ jsme jako děti používali při škádlení. Nyní ovšem vystihuje jednu z podstat klimatické změny – krajina v důsledku narůstajících teplot a špatného hospodaření neudrží vodu. Promítáním filmů (nejen) o klimatické krizi chce festival ukázat globální rozměr celého problému a zaměřit se především na jeho dopady na lokální úrovni.