Runway Park 2020 LÉTO

Runway Park bude otevřený od 4. července do 30. srpna. Během všedních dnů čeká návštěvníky zejména prohlídka letištní a letecké techniky a to v blízkosti velkých dopravních letadel. Od pátku do neděle bude mít Runway Park vždy téma s doprovodným programem a návštěvníkům nabídne ukázku letištních profesí, zábavu, sportovní aktivity, bohatou nabídku občerstvení či možnost poděkovat těm, kteří v uplynulých měsících pracovali v první linii.

Užijte si nezapomenutelné prázdniny v unikátním rodinném parku. Jen toto léto vás čeká plno zábavy a zážitků v místech, kam se běžně nepodíváte.

„Přestože se na Letiště Václava Havla Praha pomalu vrací letecká spojení, nepředpokládáme, že se během letošního léta dostaneme na plný provoz. Rozhodli jsme se tuto nestandardní situaci vnímat jako příležitost a ukázat ojedinělé prostory našeho letiště a speciální techniku široké veřejnosti. Vznikl tak projekt Runway Park, který na léto postavíme v neveřejné části letiště přímo na letištní ploše, kam se cestující běžně nemají možnost podívat,“ říká Marika Janoušková, ředitelka korporátní a marketingové komunikace Letiště Praha.

Cena vstupného do Runway Parku bude v pondělí a čtvrtek pro dospělé za 140 Kč, pro děti od 3 do 15 let za 90 Kč a rodinné vstupné (dva dospělí a dvě děti) za 350 Kč. Od pátku do neděle, tedy během víkendových programů, bude vstupné pro dospělé za 180 Kč, pro děti od 3 do 15 let za 120 Kč a rodinné vstupné (dva dospělí a dvě děti) za 450 Kč.