Nejexkluzivnější svatební veletrh v České republice, se zaměřením nejen na snoubence z Prahy a okolí, ale z celé ČR a také ze zahraničí. První ročník proběhl v listopadu 2011. Elegantní akce v prostorách luxusního hotelu klade důraz na obřadní místa a svatební hostiny, svatební šaty, květiny, prsteny, dorty, svatební foto a video, ochutnávky vín a další.

Již při vstupu dostanete zdarma Svatební Expo Magazín, plný článků, užitečných rad a tipů, včetně profilů a kontaktů na jednotlivé vystavovatele a plánek celého veletrhu s jeho programem. Slečny na welcome desku vás mile přivítají, vysvětlí a ukáží vám, jak se zorientovat v pláncích, abyste prošli celým veletrhem a nic vám neuniklo. U vstupu se také můžete zdarma zapojit do tomboly s hromadou skvělých cen od našich vystavovatelů. Návštěvu si také můžete maximálně užít například se skleničkou vína od našich vinařů, s úžasným koktejlem, který vám namíchají profesionální barmani či vynikající kávou z mobilní kavárny, doplněné ochutnávkou jídla od cateringových firem a cukrářů. Neváhejte dorazit i s vašimi dětmi! Svatební Expo je vhodné i pro ty nejmenší návštěvníky, a to díky úžasnému dětskému koutku.

Nenechte si ujít tuto velkolepou akci a příležitost získat inspiraci, a zároveň využít mimořádné slevy od vystavovatelů.

Pořadatelem a organizátorem veletrhu je svatební agentura PragueWeddings.com, s tradicí více než 22 let na trhu.