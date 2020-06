Losers Cirque Company - Mimjové - Divadlo BRAVO!

Zlá panovnice si díky svým nadpřirozeným schopnostem podmanila už skoro celou zemi. Její snažení se pokusí zvrátit Mimja, bojovník ovládající starodávné bojové umění. Sám to ale nezvládne. Proto přijímá do učení tři výrostky, kteří mu pomůžou královnu porazit. Jedině společně mají šanci do země navrátit klid a mír. Podaří se jim to?

Losers Cirque Company poprvé v historii uvádí představení i pro ty nejmenší. V dobrodružném příběhu boje dobra proti zlu nechybí akrobacie, pantomima a humor.

Účinkují:

Královna: Vanda Hybnerová, Anna Polívková, Irena Kristeková

Mimstr: Radim Vizváry

Mimjové: Jindřich Panský, Matyáš Ramba, Mates Petrák

Vhodné pro děti od 6 let

Premiéra 25.9. 2020.