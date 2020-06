Kinobus 2020 - Láska na druhý pohled - Praha Bohnice

Když se Raphael a Olivia ve svých osmnácti setkali, byla to láska na první pohled. A začátek velkého milostného příběhu. Neoddělitelně se vzájemně podporují při naplňování svých vášní: on je spisovatel a ona klavíristka. A jak to vypadá o deset let později? Již jsou manželi, ale vášně a vzájemné podpory je mezi nimi již méně. Zatímco Raphael píše úspěšné bestsellery, Olivia oželela vlastní sólovou hudební kariéru, v které ji její manžel ohromený vlastním spisovatelským úspěchem podporoval stále méně a méně. Jednoho večera to si Olivia přestane být jistá, zda ji Raphael ještě vlastně vůbec miluje. Následujícího rána se Raphael probouzí sám a čeká jej pořádný šok. Propadne se totiž do paralelního světa, ve kterém žije úplně jiný život.

Olivii v něm nikdy nepotkal, ta je nyní slavnou klavíristkou a on určitě není slavným a všemi uznávaným spisovatelem. Je jen neznámým učitelem literatury, má navíc na hrudi záhadné tetování s nápisem „ping“ a především si uvědomí, že bez Olivie nedokáže žít. Musí udělat vše pro to, aby si její lásku znovu získal a především si ji zasloužil. Jeho jedinou výhodou je, že ji z dřívějšího života dokonalé zná, ví, co má ráda, co jí vadí a co miluje. Navíc mu v jeho snaze získat Oliviino srdce podruhé pomáhá nejlepší kamarád, který má na prsou pro změnu vytetované slovo „pong“.