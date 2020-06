Petr Kolář s kapelou

Petr Kolář vystoupí v úterý 30. června 2020 od 20.00 hodin v areálu Kulturního léta v PVA EXPO PRAHA v Letňanech.

Popový zpěvák Petr Kolář se proslavil účinkováním v nejúspěšnějších českých a zahraničních muzikálech, např. Drácula, Vlasy, Hamlet, Krysař nebo Tři mušketýři. Zlomem v kariéře slibného spolupracovníka Michaela Kocába, Precedens nebo Arakainu byl začátek spolupráce se skladatelem Karlem Svobodou. Ten pro nadějného umělce napsal píseň Ještě, že tě, lásko, mám, která se stala megahitem a během dvou let nejhranější písní v českých rádiích. Petr Kolář také v březnu 2004 společně s operní pěvkyní Evou Urbanovou "otevřel" SAZKA ARENU openingovým duetem We are the Champions od skupiny Queen.