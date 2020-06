Kinobus 2020 - Last Christmas - Praha Libuš

Kdyby Bridget Jonesová hledala ještě větší zoufalku, než je ona sama, v Kate (Emilia Clarke) by se určitě trefila do černého. Ta holka sice vypadá jako roztomilý diblík, ale ve skutečnosti je magnetem na špatná rozhodnutí všeho druhu – nerozumí si s vlastní rodinou, nevyzná se sama v sobě, neumí si najít normálního chlapa a navíc pracuje v obchodě s vánočními potřebami. To se pozná tak, že chodí v asexuálním skřítkovském kostýmku, neustále cinká rolničkou a v hlavě jí pořád jede vánoční hit George Michaela „Last Christmas“. Přitom přesně před rokem balancovala mezi životem a smrtí, když podstoupila velmi komplikovanou operaci.

Jeden by řekl, že si té „druhé šance“ bude víc vážit, ale Kate je evidentně všechno fuk. Okázale kašle na všechno a na všechny a životem proplouvá cestou nejmenšího odporu. Pak ale potká Toma (Henry Golding), trochu záhadného mladíka, který se jí čím dál víc začne plést do cesty a do života. A i když je Kate odhodlaná pokračovat ve svém dosavadním stylu života, vlivem tohohle kluka, vánoční atmosféry a magického Londýna začne její předčasně okoralé srdce velmi rychle tát.