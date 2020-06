Rodinná výtvarná dílna k výstavě Ultrasupernatural a Vzducholodi Gulliver.

Není to tak dlouho, co bylo létání leitmotivem výstavy Petra Síse a už se zase bude v DOXu létat. Létání totiž k člověku tak nějak nepatří i patří zároveň. Ve výstavě ULTRASUPERNATURAL se můžete potkat s cestováním do nebe u papuánských kmenů. Ty autoři výstavy nechávají naopak setkat a popovídat si s opravdovými astronauty. A DOX má na létání Gullivera (který nikdy neodletí). Možná zjistíme něco víc o tom, co člověka tak láká směrem mimo zem. Ale především půjde o setkání s jiným, odlišným a zvláštním. Na vlastní oči a ruce – má to blahodárný účinek na lidskou mysl.