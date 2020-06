Dan Tepfer: Golbergovy variace

Na 15. ročník festivalu Americké jaro se po dvou letech vrací skladatel a klavírista Dan Tepfer. V České republice poprvé představí svůj projekt Goldbergovy variace. Tento program kombinuje třicet původních Goldbergových variací spolu s třiceti improvizacemi založenými na velkolepém díle J. S. Bacha.

Dan Tepfer fascinujícím zpúsobem přibližuje jedno z nejkomplexnějších děl klasického kánonu. Lidé, kteří považují Bachovu hudbu za nedotknutelnou, by si měli pamatovat Stravinského slova adresovaná kritikům jeho neobarokních kompozic: „Vy respektujete, ale já miluji.“ Pokud jde o Tepfera, říká: „To, co dělám, je rozhodně láska. Místo nahrávání Goldbergových variací a psaní dlouhých textů o tom, co pro mě znamenají, svůj vztah vyjadřuji v samotné hudbě svými improvizacemi.“ Goldbergovy variace v mnoha posluchačích vyvolávají údiv. To, co se zdá jako šílený nápad, funguje tak skvěle. Mnoho lidí tato zkušenost přiměje k přehodnocení pojmů žánrů – hudba nemusí být nutně klasická nebo jazzová, někdy to může být jen úžasná hudba.