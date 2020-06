Pohled odjinud

Rodinná výtvarná dílna k výstavě Jiří David: Jsem tady.

Už v pondělí 29. 6. skončí úspěšná výstava Jiřího Davida v DOXu. Výstava maleb a nečekaných pohledů na to nejběžnější kolem nás, výstava jiných perspektiv i exotických barev. A i když skoro vždy přesně víme, co na obrazech vidíme, jako by v sobě měly schované hádanky.

Právě schopnost objevit, uhádnout a odhalit budeme pěstovat na poslední dílně k této výstavě. Většinou jde právě o to zkusit se podívat na věci odjinud, což rozvíjí kromě lidské kreativity i schopnost vcítění se. Výhodou je, že to pozorovatele skoro nic nestojí a objevy probouzí zvědavost a zvědavost vyvolává zájem. Zájem o svět kolem sebe.