22. Představení sbírky Sběratel snů: Kryštof Herold & Vojtěch Frank

Kryštof Herold, kterého můžete znát z Otevřených šuplíků v Unijazzu, s nimiž vystupuje od roku 2018, vydal letos v dubnu vlastním nákladem sbírku čtrnácti povídek. Po ústupu pandemie knihu poprvé veřejně představí 22. června na zadní zahrádce za Kaštanem, kterou pro tyto účely upravíme do „čítárenské" atmosféry. Těšit se můžete na několik stylově různorodých ukázek za hudebního doprovodu Vojtěcha Franka. K přední zahrádce je to jen pár kroků, takže pro pochutiny a tekutiny různých druhů to není daleko.