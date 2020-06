Americká reportérka Tara Carlyle se rozhodla vyzpovídat 5 obětí znásilnění... a jednoho násilníka. Z rozhovorů vznikla kniha, ze které se prakticky přes noc stal bestseller, a to hlavně díky poslednímu, sedmému, neplánovanému interview, ke kterému došlo právě o půl třetí! Co se tehdy stalo? Kdo byl poslední zpovídaný? A čím si kniha čtenáře získala? To a mnohem více se dozvíte v autorské hře Lenky Svobodové - Interview o půl třetí.