Kytkobraní

Otevíráme zahradu Atria pokojovkám, rajčatům, muškátům i místním. Přijďte na sousedskou slavnost, kde se dozvíte více o tom, jak pěstovat ve městě, jak kompostovat nebo jak se starat o exotické rostliny v našich obývácích. Můžete přinést květiny, které na swapu vyměníte za jiné, a přijďte i s dětmi, připravujeme program také pro ně. Během odpoledne se dozvíte užitečné informace na odborných přednáškách a odpočinout si můžete se šálkem kávy a dortem v naší kavárně.

PROGRAM:



14.00 přednáška O městském kompostování



Pokud s kompostováním chcete začít, nebo se v něm zdokonalit, přijďte na přednášku společensky prospěšného podniku Kokoza. Dozvíte se, jaké možnosti pro městské kompostování máte a jak si doma vyrobit kompostér. Kokoza spolupracuje s Prahou 3 na umístění komunitních kompostérů do ulic.



15.00 Divadlo KaKá: Minimax a mravenec



Napadlo vás někdy, jaké by to bylo, kdybyste byli na jeden den maličcí jako mravenci? Co byste asi chtěli dělat? Na co byste asi museli dávat pozor? Přežili byste vůbec jeden jediný den? Pohádka Minimax a mravenec vám právě jeden takový den jednoho neobyčejného chlapce ukáže. Loutkové představení ze světa hmyzu je plné napínavých momentů a přírodovědných poznatků, které se dětem budou hodit!



Vstupné 80 Kč.



16.00 přednáška O městském zahradničení



Staňte se mistry městského zahradničení pod dohledem Haenke. V první části přednášky se dozvíte, jak rostliny správně přesazovat, hnojit a jak se o ně starat. Druhá část vás vezme na cestu kolem světa. Zjistíte, jak se k tzv. urban gardeningu přistupuje v různých zemích světa – od Japonska po Mexiko.



Po celou dobu trvání akce:



13.00 – 17.00 hodin



Květinám (i vám) zahrajeme, aby lépe rostly. Těšte se na Gadjo.cz, kterého doprovodí na saxofon Hadash.



Stánek Kokoza



Přiučíte se kompostování v domácnosti a zjistíte, do kterých kompostérů žížaly patří a do kterých ne. Na stánku si budete moct koupit i seed bombs, což jsou semínka v hliněném obalu, které můžete zahodit někde venku a těšit se, že z nich vyroste květina. Nadšenci z Kokozy přivezou i kompost, který poslouží těm, co na Kytkobraní budou sázet rostliny.



Stánek Haenke



S péčí o pokojovky vám poradí odborníci z Haenke. Stačí si přinést rostlinu, kterou potřebujete přesadit. Nový květináč je zpoplatněný, hlína ne. Na stánku se dozvíte užitečné informace o pěstování pokojových rostlin a budete si moct prohlédnout zajímavé druhy.



Ochutnávka a tvoření



Dejte si domácí levandulový sirup, který připravila naše kolegyně Kateřina. Pokud budete chtít, dostanete i recept. V kreativní dílně se naučíte vyrobit mýdlo z měsíčku lékařského, které je vhodné pro děti. Poplatek za workshop je dvacet korun.



Kytka za kytku



Přineste rostliny, které už nechcete. Udělají radost někomu jinému. Na swapu květin můžete směňovat rostliny v nádobách a rozšířit svůj přehled o tom, co doma pěstovat. Rostliny na swap můžete nosit na pokladnu Atria už od 1. června každý den od 10 do 23 hodin.



Občerstvení



Květiny poctivě zaléváme, takže na suchu nenecháme ani vás. V bistru Poslední Skaut se bude točit zelené pivo a budou se rozlévat osvěžující limonády (třeba levandulová). Zakousnout můžete cupcaky a cheesecake s jedlými květy. Ačkoli to zahradníci neradi vidí, upečeme i krtkův dort.