Originální zpěvák, který vychází z afrického popu, blues a soulu a přidává vlivy folku, rocku, R&B a jazzu, se vrací do Jazz Docku! Lucky se jako umělec vypracoval sám – bez cizí pomoci a jen s ohromnou porcí talentu. Od amatérského rapování přešel ke zpěvu a namísto básní začal psát písně. V roce 2016 dal dohromady skupinu LuckySings, o dva roky později se objevil v soutěži Česko Slovensko Má Talent. V témže roce se stal také frontmanem indie kapely Where Are We Now, se kterou vystoupil na významných hudebních festivalech jako Colours of Ostrava, Rock for People či Sázavafest.