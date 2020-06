Pozoruhodné osudy prvorepublikových vil

Byly ódou na moderní život a jejich znamenitost vyzařuje i v dnešní době. Seznamte se se zlatou érou československého stavitelství a s funkcionalismem světové úrovně! Legendární Vila Tugendhat a její magnetizující skleněný pokoj, „levitující“ Vila Savoye či království organické architektury Vila v Löbau. Pojďte se dozvědět více o do detailů promyšlených stavbách 20. a 30. let minulého století a jejich často zkoušených osudech. Živou historii nám přiblíží uznávaný historik architektury Vladimír Šlapeta, který je také vynikajícím vypravěčem, a tak se rozhodně máme na co těšit. Spolu s ním uvidíme a uslyšíme to, co jsme zatím neviděli a neslyšeli.

Po přednášce je připravená diskuse.

Prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc. je historik architektury a vysokoškolský pedagog, který absolvoval studium architektury na ČVUT, kde později působil jako děkan. Jako děkan také působil i na fakultě architektury VUT v Brně. Byl také vedoucím oddělení architektury Národního technického muzea v Praze. Je členem Akademie der Kuenste v Berlíně a čestným členem Amerického institutu AIA a Královského institutu britských architektů RIBA. Je vynikající vypravěč, který nafotil mnoho záběrů ve slavných vilách v zahraničí i u nás, a tuto problematiku zná důvěrně. Ostatně, jeho otec za První republiky též působil jako architekt. Je i autorem řady publikací o moderní architektuře 20. století a urbanismu a získal vícero ocenění.