Jana Koubková Quartet

Poslední vydané album Jany Koubkové A tak si jdu se skládá z dvanácti skladeb, ve kterých se snoubí jazz, scat, blues, šanson, bigbeat i rap. „Ano, i ve čtyřiasedmdesáti si pořád jdu, i když na těle a na duchu není vždycky ejchuchu,“ říká Jana Koubková. „A mít chuť chtít taky, není vždycky po chuti. Ale co maximálně posílí, dodá energii, je spolupráce s lidmi, kteří umí, a jak já říkám, jsou to fajn člověci. Tahle kombinace je receptem na všechny nepohody světa, a že jich teď není málo. A tak si čekám, jak škeble na útesu, co mi voda přinese.“ Od roku 1975, kdy se Jana Koubková stala členkou Jazz Sanatoria Luďka Hulana, vystřídala různé zajímavé formace jako Horký dech s M. Pavlíčkem a J. Hrubešem, JazzHalf Sextet V. Kotrubenka, Hot Tety, Jazz Q M. Kratochvíla, České klarinetové kvarteto, Vitouš Trio, spolupráci s japonskou pianistkou Aki Takase a mnoho dalších.