Psychedelika v terapii a seberozvoji

Na vrchol je vynesla 70. léta a éra hipíků, dnes je tradiční společnosti netolerují. Pravdou však je, že psychedelické látky jsou tu s námi odnepaměti a jejich postavení a význam ve společnosti se neustále mění. Jejich výzkum dnes zažívá celosvětovou renesanci, a my se proto podíváme na to, jakou úlohu hrají v seberozvoji. Mají léčebné účinky a dokáží je vědci zbavit nálepky rekreačních drog? Odborník v této oblasti, Filip Tylš, nám přiblíží studie, které popisují pozitivní účinek psychedelik v léčbě některých duševních onemocnění.

Tento účinek je nyní jasně rámován do metody psychedeliky – asistované psychoterapie. Spolu s tím stoupá i zájem o jejich seberozvojový potenciál, a to nejenom u uživatelů psychedelik, ale i u lidí, kteří se o ně zajímají spíše teoreticky. Přednáška se bude věnovat komplexnímu představení těchto fascinujících látek a nastíní některá úskalí spojená s jejich integrací do současné společnosti optikou autora.