Nepřístupné prostory Tančícího domu

Tančící dům poprvé ve své historii otevře veřejnosti technické zázemí a další nepřístupné prostory. Útroby této ikonické stavby můžete prozkoumat po celé léto. Tančící dům otevírá pro veřejnost své technické zázemí a další nepřístupné prostory včetně nové vyhlídky a vnitrobloku. Symbolicky tak oslaví 30. výročí první myšlenky Václava Havla postavit na nároží Jiráskova náměstí kulturní dům, který by sloužil veřejnosti a prvního návrhu architekta Vlada Miluniće z roku 1990.

Z domu, za jehož návrhem stojí spolu s Milunićem i slavný architekt Frank Gehry, se stala ikona moderní architektury a jedna z nejznámějších staveb v Praze. Nově otevřené prostory jsou přístupné přes Galerii Tančící dům a jsou otevřené od 9. června do 31. srpna 2020 každý den od 10 do 18 hodin. Vstupné je zahrnuto v ceně vstupného na výstavu Bořka Šípka, kterou Galerie Tančící dům prodlužuje do 27. září 2020 a je otevřena denně od 9 do 19 hodin. - Vstupné je 190 Kč pro dospělé a 110 Kč pro studenty a seniory.-