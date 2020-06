V rámci druhého pražského koncertu mezinárodního symfonického orchestru Global Art Philharmonic Orchestra sólově vystoupí výrazný mladý český violoncellista Ivan Vokáč.

Událost naváže na velice úspěšnou českou premiéru Global Art Philharmonic Orchestra, kterou loni v červnu hostilo Rudolfinum.

Letos zazní slavný Dvořákův koncert pro violoncello a orchestr, Beethovenova “Osudová” symfonie a předehra Coriolan.

Global Art Philharmonic Orchestra & Ivan Vokáč

The New Wave Of True Beauty

2nd Prague concert of an outstanding philharmonic orchestra with solo participation of Ivan Vokáč, prominent Czech cellist