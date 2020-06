Letní kino ve Spojovně

První šňůra filmových projekcí pod letní oblohou na zahradě Spojovny.

Od 3. června do 7. října pro Vás budeme každých 14 dní ve středu od 19:00 promítat jeden film z následujícího programu.

PROGRAM:

3.6. Big Lebowski

17.6. Casino

1.7. Eric Clapton

15.7. Get on Up

29.7. Nechte zpívat Mišíka

12.8. Ray

26.8. Věra 68

9.9. Mamma Mia!

23.9. Mamma Mia! Here We Go Again

7.10. Zuzana Michnová