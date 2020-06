Letní kino na Pragovce

Počínaje výjimečně pátečním večerem a promítáním filmu Vlastníci 19.6. Pragovka otevírá již třetí ročník letního kina, přinášející letos kombinaci filmů FAMU, filmů věnovaných umění, umělcům a o umělcích a v neposlední řadě komediím. Krom první projekce se letní kino bude konat každý čtvrtek po setmění.

Důvodů, proč vyrazit na letní kino právě do vysočanské Pragovky, však může být více; od touhy udělat si nejlevnější a nejrychlejší výlet do umělecké části Berlína, jehož umělecká centra mají atmosféru přirovnávanou k duchu umělecké komunity Pragovky, pro leckterého Pražáka může zas Pragovka a její okolí představovat krásný výlet do Ostravy, který trvá metrem jen patnáct minut z Václaváku do stanice Kolbenova - do míst, kde se ulice jmenují zpravidla po tom, co v nich dávno zkrachovalo, a v jejichž postindustriálních prostorách působí silná umělecká komunita. Ale stejně tak může být důvodem k návštěvě doprovodný program uměleckých výstav, který se soustředí na čtvrteční podvečery.

PROGRAM AKTUALIZOVÁN ZDE.

Galerie jsou každý čtvrtek otevřeny až do začátku letního kina, stejně tak Kafe Pragovka.