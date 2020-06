ALTÍKŮV příměstský tábor 2020 „V hlavě!“

Letní taneční dovádění pro děti od 8 do 12 let.

KDY: 24.8. 2020 08:30 – 28.8. 2020 17:00

KDE: Invalidovna, Sokolovská 136/24, 186 00 Praha 8 – prostor historického objektu Invalidovny s úžasným geniem loci a rozlehlou zahradou

VĚK: tábor je určen dětem ve věku 8 – 12 let

VYBAVENÍ: svačina, pití, jízdenky

V CENĚ ZAHRNUTO: oběd

JINÁ UJEDNÁNÍ: 550 Kč jednotlivé dny

CENA: 2400 Kč

LEKTORKY: Veronika Beňová, Barbora Drástová

Co se nám děje v hlavě když nás něco velmi potěší? Anebo když se věci nedějí, tak jak bychom chtěli? A jak to všechno můžeme vyjádřit pohybem a tancem? Během tábora společně vytvoříme krátké taneční představení, při kterém se volně inspirujeme animovaným filmem V Hlavě a to odehrajeme pro rodiče v pátek 28. srpna. Každý den nás bude čekat taneční rozcvička a různé jiné pohybové aktivity a hry. Dopoledne budeme tvořit a po obědě si budeme užívat rozlehlou zahradu a výlety.