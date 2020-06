Barvám Neutečeš Praha

Fenomenální barevná show - to je Barvám Neutečeš! Běh, ve kterém není hlavním motivem rychlost, ale především zábava. Děti, teenageři i dospělí, mladí i staří, jednotlivci, skupiny či rodiny s dětmi - zúčastnit se může opravdu každý! Vyraž na trasu dlouhou 5 km během či chůzí a #barevnytym Tě v 5 barevných zónách zasype barvami. Máš spoustu možností: Chceš překonat sám sebe a posunout své sportovní limity? Běž! Chceš vypnout od každodenních starostí a všedností? To je přesně akce pro Tebe! Chceš si užít zábavný den spolu s přáteli či rodinou? Pojď do toho!