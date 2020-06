Srdečně vás zveme na workshop Tance 5 rytmů pod názvem „TANCEM KE SVOBODĚ“ s OLIVIÍ OLLOU PALMER /IT/

"Máte disciplínu k nalezení svého svobodného ducha?" Gabrielle Roth

"Pokud osvobodíte tělo, srdce a mysl budou následovat," Gabrielle Roth

„Život bez svobody je jako tělo bez duše.“ Khalil Gibran

Disciplína je záměr, zvědavost, vůle, odvaha se čas od času sami sebe ptát… přijmout to, že hodně z toho, co jsme, je filtrováno a formováno podmiňováním se a naší minulostí, že naše tělo zná a pamatuje si všechno, všechno ukládá a někdy to vykrystalizuje.

Náš život, bolesti, radosti, pravidla, bitvy utvářejí naše tělo a způsob, jakým chodíme, pohybujeme se, stojíme. Proto začíná svoboda odtud, od našeho posvátného chrámu: našeho těla a naší disciplíny a ochoty mu naslouchat.