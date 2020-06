Edmar Castaneda & Grégoire Maret

Edmar Castaneda je virtuózní harfenista, narozený v r. 1978 v hlavním městě Kolumbie, Bogotě. Na rozdíl od jiných výjimečných muzikantů, kteří změnili svůj život skrze umění, má Castanedova cesta pokorné a inspirativní počátky. Syn hudebníka a matky, která podporovala Edmarovo zjevné nadání, přijal vznešené folklorní tradice své rodné Kolumbie. Joropo taneční třídy, které navštěvoval se svou sestrou, byly mistrovskou školou pohybu, doprovázeného harfou.

Edmar začal hrát na harfu v 13 letech. V polovině 90. let se přestěhoval do New Yorku, kde se věnoval studiu jazzové trumpety, aby se posléze vrátil ke hře na harfu. Od té doby vzal New York a světovou scénu útokem. Hraje své vlastní skladby, s průniky do původní hudby Kolumbie a Venezuely.

Svou virtuozitou a pojetím harfy jako hudebního nástroje, pro který objevil v jazzu dosud nepoznanou roli, způsobil převrat u posluchačů i kritiků. Např. legendární Paquito D'Rivera, Edmarův častý spoluhráč, ho považuje za obrovský talent. Díky všestrannosti a okouzlujícímu charismatu dostal harfu do popředí a stal se jedním z nejoriginálnějších hudebníků v New Yorku.” Vedle Paquita D'Rivera vystupuje s hudebníky jako je Simon Diaz, Lila Downs, Giovanni Hidalgo, Joe Locke, Wynton Marsalis, John Patitucci, Janis Siegel, John Scofield, John Torres, Hiromi Uehara a nebo s orchestrem Organizace spojených národů.

Edmar je po celém světě často vyhledáván jako vedoucí mistrovských kurzů a workshopů v různých hudebních kontextech. Je také stále více uznáván jako skladatel.

Gregoire Maret je zároveň jedním z nejvyhledávanějších hráčů na foukací harmoniku na světě, často je srovnáván s legendami jako Toots Thielemans a Stevie Wonder. Gregoire hrál s neuvěřitelným počtem slavných hudebníků, včetně Pat Metheny, Youssn'Dour, Me 'Shell Ndegeocello, Pete Seeger, David Sanborn a George Benson.

Souhra mezi Edmarem a Gregoireem je téměř telepatická.