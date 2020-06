Ramon Valle Trio

Kubánský pianista Ramón Valle je ostřílený veterán s explozivní energií dostihového koně na startu. Na pódiu je dominantní, ať už jako člen orchestru nebo lídr tria. Jeho přednes a vystupování je charismatické a jeho hudba magická.

Vallemu bylo sedm let (1971), když začal chodit na piáno do Escuela Nacional de Arte v rodném městě Holguin na Kubě. Ve studiu pokračoval v Havaně na Escuela Nacional de Arte. Chucho Valdes, slavný kubánský klavírista, který se etabloval na festivalových scénách jazzu v Mexiku, v Bogotě a Havaně se skupinou Irakere, 1993 při křtu debutového alba Levitando prohlásil Ramóna Valleho za nejtalentovanějšího z našich mladých pianistů. Valleho originální skladba Levitando se pak ve světě stala proslavenou kubánskou hymnou.

Valle vystupoval na mezinárodních scénách jako London Jazz Festival, North Sea Jazz Festival, Havana Jazz festival, Bogotá Jazz Festival/Colombia, Montreux Jazz Festival, Leverkusen Festival, Piano Solo Festival/Praha, Capetown Jazz Festival, Melbourne Jazz Festival, Johannesburg Jazz Festival, Hungarian Jazz Festival/Budapešť, Sinfonietta Beer Sheva v Izraeli, a sdílel scénu s hudebníky jako Roy Hargrove, Marcus Miller, Chucho Valdes, Ahmad Jamal a mnoha dalšími.

Ramón Valle nahrál 13 alb, z nichž 3 alba u německého labelu ACT, a zrovna podepsal smlouvu s In+Out Records, nezávislým německým labelem s mezinárodní distribucí, hlavně v Evropě a USA.

Nejnovější nahrávka The Time Is Now je asi Valleho dosud nejosobitější album. Ujímá se role hudebního cestovatele v čase, zažívá a interpretuje zblízka a z osobní pozice dnešní hudbu. Vyjímečná spolupráce s dlouholetým přítelem a kolegou Royem Hargrovem dodává albu také zajímavou dimenzi.

V září 2018 byl Ramón Valle odměněn cenou Cubadisco Award, nejprestižnější kubánskou hudební cenou za album The Art Of Two v kategorii Best Instrumental Album 2018.

V květnu 2019 získal Ramón Valle čestné ocenění za vynikající uměleckou, skladatelskou a pedagogickou činnost. Pro vynikající skladatelské úspěchy repertoáru, který kombinuje tendence soudobého jazzu, je považován za jednoho z nejlepších kubánských jazzových pianistů ve světě.

Jeho spoluhráč na kontrabas Omar Rodriguez Calvo je u nás znám jako člen Tingvall Trio.

Jamie Peet, poslední člen tria, bubeník žijící v Nizozemí, začal na bicí hrát již v 5 letech. Hraje a nahrává v různých formacích, vytvořil také duo s klávesákem Nielsem Broosem. Vedle toho spolupracuje s Krisem Bowersem, Gregory Porterem, Larsem Dietrichem, Tineke Postmou, Dominicem J. Marshallem a dalšími.