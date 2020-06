Jitka Schneiderová pokřtí knihu Namazaným dolů

Herečka Jitka Schneiderová se stane kmotrou nového humoristického románu Namazaným dolů od autorky Nikoly Valové. Večer doprovodí mladá zpěvačka Alžběta Bohdanová, moderovat ho bude Kateřina Boušková. Akce proběhne v úterý 9. června v 19 hodin v Café NONA.

Kniha Namazaným dolů vypráví příběh pětadvacetileté Valentýny – ne příliš úspěšné herečky a věčné smolařky. Snaží se prorazit ve světě šoubyznysu, najít si práci a přítele… ale zdá se, že i ten sebemenší úkol musí skončit namazanou stranou dolů. „Lidé se mě často ptají, jestli jde o autobiografii. Nejde. Kdybych napsala, co se mi v životě opravdu děje, čtenáři by mi to neuvěřili,“ komentuje Nikola. „Jsem nadšená, že se křtu ujme právě Jitka. Nejenže ji uznávám jako skvělou herečku a ženu, ale navíc je stejně jako já rodačka ze Znojma. Alžběta Bohdanová je zase moje kamarádka a bývalá kolegyně z divadla. Takže kniha bude mít ty nejlepší kmotry,“ dodává.