Muzika v parku Riegrovy sady - Ivan Mládek Banjo Band

Muzika se vrací do PARKU! Užijte si koncerty pod širým nebem, pod korunami stoletých kaštanů a z prvorepublikového pódia. Připravili jsme pro vás jedinečný zážitek přímo v zeleném srdci Prahy – Riegrových sadech. Omezená kapacita.

Nejkratší a nejvtipnější písně na světě. U této kapely nepotřebujete nápovědu a všechny texty můžeme burácet společně. Bavič a multiumělec Ivan Mládek přiveze do PARKU svoje těleso, které baví diváky skoro 50 let! Tentokrát nebudeme vypisovat seznam členů ani písní, došel by nám inkoust. Tenhle koncert bude životní zážitek.