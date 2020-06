Do projektu DIVOCe! se zapojila řada vůdčích uměleckých osobností, stejně tak jako zástupci nejmladší umělecké generace. Výstava představuje díla mezinárodně uznávaných českých umělců jako je Martin Zet, Milena Dopitová, Ivan Pinkava, Eva Koťátková nebo Jiří Kovanda. Projektu se účastní i umělci stojící na pomezí designu jako Romana Drdová nebo Tadeáš Podhradský, po boku mezinárodně uznávaných umělců lze shlédnout ale i řadu prací nadějných studentů uměleckých škol.

Galerie NoD zareagovala na situaci celostátního stavu nouze realizací skupinového uměleckého projektu DIVOCe!, který probíhající období karantény tematizuje a umělecky zpracovává. Počínaje datem 8. 4. 2020 každý den do uzavřené, veřejnosti nepřístupné galerie přibylo vždy jedno umělecké dílo. Konkrétní vystavující vždy současně nominoval další osobnost, která do vznikající výstavy dodala své dílo. Řetězová reakce nominování a vystavování trvala až do konce vládou nařízeného uzavření kulturních institucí. Jednotlivá díla se kumulovala v karanténě uzavřené galerii bez reálných návštěvníků.

Galerie NoD tak vytvořila výstavní příležitost řadě předních uměleckých osobností, které v nejen důsledku koronavirové pandemie přišly o své plánované výstavní projekty jak ve velkých státních institucích (například zrušené výstavy v NGP Igora Korpaczewského, Ivana Pinkavy či Martina Zeta), tak i v zahraničních galeriích (například zrušené projekty Jiřího Kovandy v Tokiu či New Yorku a další).

Na online probíhající projekt se nyní mohou diváci jít podívat naživo, během openingu ve čtvrtek 4. 6. a pak až do neděle 7. 6. 2020.