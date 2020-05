Ani za milion

Nenechte si ujít Hvězdné léto pod Žižkovskou věží 2020!

Jacqueline, byť provdaná za anglického velvyslance, je Francouzka tělem, duší i původem. Má dvě děti a kufřík s milionem eur, který je ochotna darovat každému, kdo si jej zaslouží. Nenávidí venkov, samotu a obyčejnost.

Lambert ženatý není, manželka od něj utekla. Má duši námořníka a žije jen pro svůj maják, o který se stará čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu. Miluje venkov, samotu a obyčejnost.

Ptáte se, co mají oba společného? No přece vůbec nic! Ale nedejme se mást prvními dojmy. V této brilantní detektivní komedii, která obě postavy svede dohromady a navěky spojí tajemstvím, je totiž všechno jinak, než se zdá – každá lež je pravdou, každá pravda lží a jisté je pouze to, že pod rouškou humoru se skrývá vrah…

Komediografové Roman Vencl a Michaela Doleželová originálně dokazují, že i když ve hře vystupuje jeden muž a jedna žena, nemusí se zápletka točit jen kolem partnerských vztahů.

Atraktivní a netradiční prostředí přímořského majáku, brilantní dialogy, strhující tempo, inteligentní humor a originální zápletka dávají hře obrovský potenciál.

Délka představení: 120 minut včetně přestávky

Herecké obsazení

Jacqueline: Adéla Gondíková

Lambert: Jiří Langmajer