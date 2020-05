Čas pod psa

Nenechte si ujít Hvězdné léto pod Žižkovskou věží 2020!

Bouřka, do které by ani psa nevyhnal, zažene tři ženy do zadní místnosti bistra, protože to je zcela obsazené. Vzájemně se téměř neznají, jsou odlišné, snad z počátku i odtažité. Postupně však každá z nich odkrývá své problémy, strach z osamocení, své touhy i sny. Energická manažerka, která dokáže zorganizovat chod podniku i svou domácnost, náhle přiznává, že je všechno jinak. Svobodná matka, prodávající v butiku prádlo, nejistotu zakrývá reálným pohledem na svět, tajemná intelektuálka čekající na svého partnera, s kterým se rozešla, neví, jak dál existovat…Vtipné situace se střídají s dramatickými, svět venku se ozývá pomocí mobilů a SMS zpráv.

Počasí se nelepší, dokonce i sněží, slaví se fiktivní narozeniny, na řadu přichází šampaňské i koňak. Alkohol i jointy pomohou získat nadhled nad skutečností, nový smysl získávají právě prožívané zpovědi. V uvolnění ženy tančí i zpívají, užívají si nabyté svobody. A dokonce jsou přinuceny prožít společně v uzamčeném podniku noc. Tím, který děj posunuje, hodnotí i zamotává, je postava číšníka, který na základě prožitého, ženy nemá rád. Ráno se všichni rozcházejí žít další dny, snad s lepším poznáním sebe sama i se vstřícnějším vztahem k druhým.

Délka představení: 130 minut včetně přestávky

Herecké obsazení

Helena: Tereza Kostková

Gabriela: Máša Málková

Lulu: Eva Josefíková

Číšník: Karel Zima / Pavel Nečas