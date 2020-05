The World of Banksy

Galerie Mánes se stává hostem speciálního výběru vice než 60 děl nejznámějších tištěných verzí ze soukromych sbirek a vice než 30tí nastennych graffiti jednoho z nejzáhadnějších umělců všech dob s tvůrčím pseudonymem Banksy. Na výstavě se veřejnosti představí umělcova vizualizovaná umělecká díla.

Banksy je nejslavnějším světovým graffiti umělcem, který napříč světem, od Londýna po New York, od Berlína poTimbuktu, od Gazy po Tokio, transformuje ulice do gigantických pláten. Je utajeným hrdinou, který se záměrně vyhýbá řízené publicitě a odhalení své identity, což je typickou známkou dnešní digitální doby, ve které většina naopak usiluje o maximální zviditelnění. Banskymu, který se uměleckým graffiti zabývá již od 90. let 20. století, se rychle podařilo pomocí svého tak odlišného přístupu „proti všem“ a skrýváním vlastní identity vytvořit vlastní mýty.



Pod touto tajemnou rouškou se jeho antikapitalistická, protiválečná a autoritám odporující tvorba stávala rychle, den za dnem, jedinečnou senzací. Zatímco některým jeho přístup spočívající ve smělé kritice obrazů, politiky, nebo dokonce umění a muzeí podpírajících populární kulturu připadal jako jednoduchá revolta, většina začala v jeho tvorbě nacháze důvtip a hlubší smysl.



Klasická umělecká díla, která však pojal svým vlastním stylem, byla vystavena na zdech významných uměleckých institucí jako například British Museum, TateModern nebo Louvre. Fakt, že nebyl nikdy přistižen při žádné z těchto akcí, a že jeho díla byla zaregistrována mnohdy až po několika dnech, jen ještě více rozvlnil vzniklý rozruch. Přestože se tak postavil proti komodifikaci umění, jeho díla si našla kupce ochotné zaplatit v aukcích rekordní sumy. Idea, že ulice jsou všech, byla natolik lákavá, že populární kultura, kterou tak kritizoval, jeho tvorbu pohltila.



Zatímco popová hvězda Christina Aguilera, která nikdy neváhala kritizovat vládní autority, zakoupila díla vyobrazující královnu Viktorii jako lesbu; Justin Bieber si nechal vytetovat RedBalloon Girl na svou paži. Banksy, jehož tvorba byla vždy v centru kontroverze, byl časopisem Times zahrnut mezi 100 nejvlivnějších osob roku 2010. Jeho jméno se tak vyskytlo ve stejném žebříčku, jako například Obama nebo Lady Gaga. Pravděpodobně byl také jedinou osobností takového druhu v daném žebříčku, jehož pravá identita nebyla odhalena.



Banksy, který interpetuje sociologickou sílu umění pomocí srozumitelného jazyka zábavnou perspektivou svých prací, bude v Praze od června 2020. Výstava se uskuteční v galerii Mánes na břehu Vltavy, tedy budově, která je svým funkcionalistickým designem symbolem sama o sobě. Výstava spojující věhlasného, ale zároveň neznámého Banksyho spolu s mladými pražskými umělci, oživí pouliční atmosféru uvnitř galerie.

S cílem nechat návštěvníky naplno pocítit ducha pouličního umění, chce tato výstava nabídnout odlišnou zkušenost se svobodnou graffiti tvorbou, Banksyho kritickým přístupem a inovativním přístupem mladých umělců. ,,The World of Banksy‘‘ přináší odlišný náhled na problematiku Banksyho neznámé identity skrze koncepci ulice, která je základnou pouličního existencionálního boje a každodenní atmosférou. Výstava je proto významná také díky skutečnosti, že se jedná o první představení tohoto umělce v Praze.



Banksy, který se nebrání sám sebe označovat za “uměleckého teroristu“, a jehož nástěnné malby se ihned dostávají na titulní strany celostátních medií, plánuje vypustit svůj závan rebelie do pověstné pražské atmosféry.