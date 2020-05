Vážení návštěvníci, vážíme si Vašeho zájmu o návštěvu Pražského hradu. Pro Váš komfort si dovolujeme shrnout praktické rady a informace.

- Pražský hrad je návštěvníkům volně přístupný již od 25. 5. 2020, a to v režimu bez plošných vstupních kontrol

- stále platí, že je zakázáno vstupovat do areálu s nebezpečnými předměty a doporučujeme nepřicházet s objemnými zavazadly

- vstup zdarma do návštěvnických objektů bude trvat od 29. 5. do 1. 6. 2020, a to včetně těchto dní, tedy dohromady 4 dny

- pro vstup zdarma není nutné se předem registrovat

- v souvislosti s vyhláškami ministerstva zdravotnictví může být dočasně limitován vstup do některých prostor, pokud by hrozilo nadměrné shlukování osob v uzavřených prostorách

- návštěvnické objekty, které budou zdarma zpřístupněny: Starý královský palác, dále katedrála sv. Víta, bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička, Rožmberský palác, expozice Příběhu Pražského hradu, Svatovítský poklad a výstava v Královském letohrádku

- vstup do areálu Pražského hradu je od 6:00 do 22:00.

- návštěvnické objekty budou otevřeny 10:00 – 18:00 (!), poslední vstup do objektů bude v 17:30

- výjimkou bude katedrála sv. Víta, kde bude platit několik omezení vstupu kvůli liturgickému provozu:

- 29. 5. bude otevřená od 10:00 do 17:30 (poslední vstup v 17:00)

- 30. 5. bude otevřená od 10:00 do 15:30 (poslední vstup v 15:00)

- 31. 5. bude otevřená od 13:00 do 17:00 (poslední vstup v 16:30)

- 1. 6. bez omezení