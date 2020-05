Kapela Mňága a Žďorp míří tentokrát se svým streamem do meziříčského Amfiteátru. A tentokrát u toho můžete být také! Koncert je přístupný omezenému počtu návštěvníků, a to do dovršení kapacity povolené Ministerstvem zdravotnictví ČR. Live stream Mňága a Žďorp Mňága a Žďorp je česká hudební skupina zastupující žánr alternativní rock. Kapela, pocházející z Valašského Meziříčí (přesněji odtud pochází zakládající jádro skupiny), se formovala již od roku 1983. Často se měnilo...

Více informací o akci LIVE stream - Mňága a Žďorp – Very spešl koncert Best of 2 na www akce