Kde a jakým způsobem tráví čas nejen majetná viktoriánská společnost v létě? Jak vypadá a co nesmí chybět přímořské promenádě a co to je - víkend?

Mimořádné prohlídky výstavy Viktoriánská promenáda, ze soukromé sbírky historických oděvů, doplňků a kuriozit, o tradicích trávení volného času a zábavy na konci 19. století, jsou zaměřené na oblibu přímořských letovisek a začátky cestování za zábavou a oddechem pro majetné i pracující společenské vrstvy.

Prohlídky začínají v každou celou hodinu, poslední v 16.00 hod.