Koronavirus / Život v nouzovém stavu

Koronavirová epidemie zasáhla i Českou republiku. Život se zastavil. Život se změnil. Jak život v nouzovém stavu ovlivnil práci fotoreportérů?

Většina z nás podobnou zpravodajskou událost nezažila a já věřím, že ji zase dlouho nezažijeme. Rozhodně to byla a stále je zkušenost. Pro mě osobně bylo výzvou začít přemýšlet, jak by se krize okolo Covid-19 v Čechách dala ilustrovat pro okolní svět a zároveň být i ostražitý v tom se nenakazit. A tak stále dokola, nepřetržité dva měsíce přemýšlení, co vyfotím. Najednou jsem stál v prázdném centru Prahy či v opuštěných stanicích metra a neměl jsem z toho dobrý pocit. Ale asi nejvíc si z této krize budu pamatovat to ticho na Karlově mostě...“ Martin Divíšek/EPA

Výstava přestavuje 13 fotografů a 13 jejich pohledů na tuto výjimečnou dobu.

Lukáš Bíba (Economia a. s.)

Ondřej Deml (ČTK)

Martin Divíšek (EPA)

Petr David Josek (AP)

Lenka Klicperová

Dan Materna (MAFRA a.s.)

David Neff (MAFRA a.s.)

Nguyen Phuong Thao (Reflex)

Barbora Reichová (Český olympijský výbor)

Michal Růžička (MAFRA a.s.)

Michal Sváček (MAFRA a.s.)

Jarmila Štuková

Roman Vondrouš (ČTK)